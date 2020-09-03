رياضة | جمهورية شبين يختتم تدريباته قبل مواجهة القناة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يختتم تدريباته قبل مواجهة القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم اليوم الخميس، فريق جمهورية شبين تدريباتة الجماعية، على ملعبه، قبل المغادرة، للمبيت في الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة فريق القناة، في مباراة ودية، تقام في الرابعة من عصر الجمعة.

ومن المقرر أن يخوض الجمهورية، مرانا صباح الجمعة، في المعسكر، على أن تقام المباراة في الخامسة مساءاً، ويحصل لاعبو شبين على راحه 24 ساعه، يوم السبت المقبل، قبل العودة من جديد للمران عصر الأحد.

وسبق للفريق المنوفي، الفوز على كفر الباجور، برباعية نظيفة، والتعادل مع كوكاولا بهدف لمثله، خلال فترة الإعداد الحالية، من أجل إستكمال منافسات الموسم الحالي، بالقسم الثاني.