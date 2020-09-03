رياضة | عاجل.. تزايد فرص بقاء ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تزايد فرص بقاء ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اجتماعًا مع ابنه اليوم لمناقشة مستقبله في قلعة كامب نو بعدما اجتمع أمس بجوسيب بارتوميو رئيس النادي للاتفاق على كافة التفاصيل سواء البقاء أو الرحيل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "سوف يكون هنالك لقاء اليوم بين خورخي وابنه ميسي للاتخاذ القرار.. فرص بقاء ميسي تزداد"

وألمح خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى إمكانية استمرار نجله في صفوف قلعة كام بنو مشيرًا إلى أن خيار البقاء مازال مطروحاً.

وقال خورخي ميسي لقناة "كواترو" الإسبانية: "نعم، هناك إمكانية لاستمرار ميسي لمدة موسم آخر مع برشلونة".

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وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم إلى أن ميسي قد يتراجع عن قراره بالرحيل لعدم رغبته في الخروج بشكل غير ودي من ناديه.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي يمتد حتى صيف 2021، مع وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو على الأقل.

ورفض داني ميلز مدافع فريق مانشستر سيتي السابق فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

وأوضح ميلز لموقع جول العالمي أن المبلغ الذي ستنفقه إدارة مان سيتي في التعاقد مع ميسي كبير للغاية لذلك إذاكان على الإدارة استثمار مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني، فيمكنها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفيرجيل فان ديك من ليفربول الإنجليزي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأكد خورخي ميسي، والد المهاجم الأرجنتيني ووكيل أعماله إمكانية انتقال نجله إلى صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يتم التحدث في الأمر مع النادي الإنجليزي، نافيًا وجود اتصالات مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.