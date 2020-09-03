رياضة | الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُتابع مسؤولو النادي الأهلي مع نظائرهم في المقاولون العرب حالة طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل وموعد عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة ٥ مواسم على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب نهاية هذا الموسم.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن المشاركة في المباريات مع فريق المقاولون العرب منذ استئناف المباريات عقب التوقف الذي طال النشاط الرياضي في مصر بسبب جائحة كورونا.

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وطلب مسؤولو الأهلي من نظائرهم في المقاولون العرب تقريرًا مفصلًا عن حالة اللاعب وموعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.