رياضة | الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، المعار من صفوف بتروجت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل نادي الزمالك في سباق الحصول على خدمات كريم طارق، لاعب بتروجت، الذي تنتهي إعارته مع طلائع الجيش نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

واوضحت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أنه لم يصل أي عروض رسمية إلى بتروجت لضم اللاعب، سواء من الأهلي أو الزمالك، في ظل ترحيب إدارة ناديه ببيع اللاعب.

جدير بالذكر أن كريم طارق شارك مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 18 مباراة، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصنع خمسة آخرين.