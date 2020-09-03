رياضة | انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتقال سواريز إلى يوفنتوس يتعطل بسبب مشكلة بيروقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من وصول إلى إتفاق مع لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعمل مهاجم السيليستي خلال الفترة الحالية على إنهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني، وأخذ كامل مستحقاته والرحيل بشكل مجاني إلى السيدة العجوز.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن وصل سواريز إلى تورينو مهدد بالفشل في الوقت الحالي بسبب مشكلة بيروقراطية للمهاجم الاوروغوياني.

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ووفقاً لصحيفة " توتو سبورت " فإن جنسية اللاعب سوف تكون عائق مؤقت أمام إنتقالة إلى الكالتشيو من بوابة يوفنتوس.

حيث أن الأوروغواياني يلعب في الدوري الإسباني كغير أجنبي بسبب زواجه من صوفيا بالبي التي تحمل جواز سفر إيطالي.

وأشارت الصحيفة أن اللعب في الدوري الإيطالي، يتطلب شروط خاصة، وجواز سفر المرأة ليس كافي و يجب عليه اجتياز بعض العقبات للعب كمحلي.

يذكر أن سواريز يعد رابع هدافي نادي برشلونة، عبر التاريخ وذلك منذ وصوله في صيف عام 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 81 مليون يورو.

