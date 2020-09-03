الامارات | ميسي يفاجىء الجميع.. وخبر سعيد لأنصار برشلونة متوقع غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفاجىء الجميع.. وخبر سعيد لأنصار برشلونة متوقع غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن جانب من تفاصيل الاجتماع المهم الذي حدث أمس بين والد نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي، ومدير أعماله خورخي، وإدارة نادي برشلونة ممثلة برئيس النادي جوزيف بارتوميو وباقي الأعضاء. وقالت الصحيفة إن تغيرا مفاجأ في مسار الأمور قد يدفع بليونيل ميسي إلى البقاء مع فريقه في الموسم المقبل، على أن يرحل بعدها من الباب الكبير مجانا في صيف 2021.

وأكدت "سبورت" أن والد ليونيل ميسي أكد في لقائه على أن نجله يريد الرحيل، وأنه سيفاوض النادي على هذا الأساس، إلا أن إدارة النادي بدت متشددة للغاية، وأصرت على موقفها الرافض لرحيله، من دون دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو. وانتهى اللقاء الأول منذ تفجر الازمة دون أي نتائج تذكر.

وزف الصحافي الأرجنتيني مارتن أريفالو، المقرب من عائلة ميسي، وله علاقات قوية بمسؤولي برشلونة، خبرا سعيدا لأنصار النادي، قائلا إن "هناك احتمال يصل إلى 90% بأن ليونيل ميسي سيبقى مع برشلونة لموسم واحد فقط، على أن تكون مغادرته مميزة وبالشكل اللائق في صيف 2021، ومن دون أي شرط جزائي". وقال أيضا إن ميسي سيعيد تقييم الأمور اليوم، على أن يكون قراره النهائي غدا، وتوقع أن يكون بالبقاء لكن بشروط قد يحددها لاحقا.

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يذكر أن ميسي كان يصر على أن عقده لا يتضمن بندا بدفع 700 مليون يورو، وأن إرساله "فاكس" يطلب فيه الرحيل رسميا، يجعله في حل من التزامه، لكن النادي يؤكد أن موعد إبطال الشرط الجزائي مر في شهر يونيو الماضي، دون أن يؤكد ميسي أي طلب بالرحيل، وأن الامر تم متأخرا".

وجرت أحاديث كثيرة في الأيام الماضية عن صفقة كبيرة يجهز لها مان سيتي لضم ميسي، مقابل 700 مليون يورو، تشمل حوافز ورواتب لخمس سنوات، لكن بشرط أن ينتقل كلاعب حر، ومن دون أن يضطر النادي الانجليزي لدفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وكان مدرب مان سيتي، الاسباني بيب غوارديولا قد وجه أيضا نصيحة إلى ميسي قبل يومين يطالبه فيها بالاستمرار لموسم مع برشلونة، وأنه سيكون سعيدا بالتحاقه بمان سيتي بعد ذلك كلاعب حر، مؤكدا له أن النادي لن يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقده حاليا. وقالت "سبورت" إن الكرة الآن في ملعب ليونيل ميسي ووالده، وأن بارتوميو منحهما مهلة حتى الغد للحسم في القرار النهائي.

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