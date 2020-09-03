شكرا لقرائتكم خبر عن فان دي بيك يرتدي قميص المغربي نوري في يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد إنه سيرتدي القميص 34 تكريماً منه لزميله السابق في أياكس أمستردام عبدالحق نوري الذي عانى من أضرار جسيمة في المخ عقب تعرضه لأزمة قلبية في 2017.
وخاض نوري، الذي كان يرتدي هذا الرقم، أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس موسم 2016-2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب تعرضه لأزمة قلبية في مباراة ودية في النمسا استعداداً للموسم الجديد.
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