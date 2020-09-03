شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يصطدم بنادي مصر في معركة الجريحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى نادى مصر، بقيادة خالد جلال، مع حرس الحدود الذي يقوده محمد حليم، في السادسة مساء على ملعب الكلية الحربية،ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

ويعانى الأول من أزمة نزيف النقاط التي وضعته في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة من وادى دجلة 2-1، بينما يحتل الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يدخل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس اختبارا جديدا مع المصرى الذي يقوده على ماهر، في الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب.

ويبحث المقاولون عن استعادة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة من الجونة 1-2 ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل المصرى المركز السادس عشر، برصيد 21 نقطة بعد خسارته الأخيرة من الأهلى 2- صفر.

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