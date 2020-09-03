شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتأهب لمضاعفة جراح طنطا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى مع طنطا فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل زعيم الثغر المباراة برصيد 34 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى، وشدد طلعت يوسف على لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة اليوم لإدراكه أن فريق طنطا سيؤدى المباراة بمنتهى القوة فى ظل تولى الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد سامى المسؤولية خلفا لمحمد صلاح.

ويدرس الجهاز الفنى للاتحاد الدفع بأحمد رفعت وخالد قمر فى التشكيل الأساسى للفريق بعد التألق فى التدريبات الأخيرة والسعى لتعويض ما فات.

كان مجلس إدارة النادى قد وافق على صرف جزء من مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلى مع ربط تلك المستحقات بتحقيق الفوز اليوم على طنطا.

ووضح رغبة المدير الفنى فى الاعتماد على عدد من الناشئين لإراحة اللاعبين المجهدين من جراء المشاركات المتتالية.

من ناحية أخرى، يدخل طنطا المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط الذى وضع الفريق فى مؤخرة الجدول برصيد 16 نقطة عقب خسارته الأخيرة من سموحة بثلاثة أهداف نظيفة، ويأمل أحمد سامى، المدير الفنى الجديد للفريق، فى بداية قوية مع الفريق فى إطار رحلة البحث عن إنقاذ الفريق.

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