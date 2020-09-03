شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: مصطفى ابني الوحيد الذي لم ينطق بكلمة واحدة بخصوص كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الإعلامي أحمد شوبير التفاصيل الكاملة لخناقة محمود كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبدالحفيظ عبر برنامجه التليفزيوني، ورصد شوبير كافة التفاصيل الحقيقية للأزمة وتحدى أن يثبت أحد رواية عكس روايته للأحداث.

وأعلن شوبير أنه لم يترك أحدا إلا وتأكد منه من صحة وتفاصيل الواقعة، وقال بالحرف الواحد: «سألت كل الناس ما عدا مصطفى ابني الوحيد الذي لم ينطق بكلمة واحدة».

وأكد أنه لا يقحم نجله في أي تفاصيل أو أي أمور أو معلومات خاصة بالفريق لدرجة أن مصطفى ابنه يجادله أحياناً في صحة معلوماته التى يقولها.