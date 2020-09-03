شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الخطيب لن يجلس مع محمود كهربا.. و اللاعب زعلان جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة في أزمة وخناقة محمود كهربا، لاعب الأهلي، مع زميله محمد الشناوي ومع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أمس الأربعاء.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية، إن كل ما تردد عن اتصال كهربا، بالخطيب وطلبه عقد جلسة معه غير صحيح بالمرة.

وتابع شوبير: «قولت الخطيب لن يجلس مع كهربا لأن هناك نظاما إداريا يحكم الأهلي، وهو أن يجتمع اللاعب مع مدير الكرة أو المدير التنفيذي للنادي ويمكنه تقديم شكوي أو طلب لهم، لكنه لم يجتمع بالخطيب».

وأعلن أحمد شوبير أن كهربا زعلان جداً مما فعله ونادم علي هذه الأزمة مع إدارة النادي الأحمر وحزين لما حدث .