شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يوجه رسالة تحذيرية لمحمود كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد شوبير، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حذره فيها من وجود خطر يهدد بقائه في الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إعلامية علي محمود كهربا، إنه يعي الدرس الأخير جيداً وإلا فعليه أن يتحمل عواقب ذلك وسيدفع الثمن باهظًا الموسم المقبل.

ويأتي تلميح شوبير كأحد أبنائه، ونظرا لقربه من رئيس النادي ومجلس الإدارة بإمكانية رحيل كهربا عن الفريق الأحمر الموسم المقبل، كنوع من التأكيد لما تم تداوله عن طلب إدارة الكرة والجهاز الفني رحيل اللاعب بعد بطولة إفريقيا مباشرة وعدم استمراره بالفريق.