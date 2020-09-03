شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. أنطوي يقود هجوم بيراميدز ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الزمالك



استقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك في الجولة 24 بالدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك



ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ويستضيف استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف من مساء اليوم مواجهة ساخنة تجمع الزمالك وبيراميدز علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقين في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

الزمالك وبيراميدز



يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0.

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​بيراميدز ضد الزمالك



كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام، كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى سيجعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

بيراميدز ضد الزمالك



وتطمح كتيبة الفريق السماوى فى تحقيق الفوز على الزمالك وإقتناص الثلاث نقاط، للإبتعاد بالمركز الثانى والإقتراب بشدة من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل مع الأهلى الذى أصبح على بعد خطوات من التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن بيراميدز يقترب بقوة من التتويج بالكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الحالية، بعد أن تأهل لنصف النهائى لمواجهة حرية الغينى.

يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0.

كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام، كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى سيجعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

وتطمح كتيبة الفريق السماوى فى تحقيق الفوز على الزمالك وإقتناص الثلاث نقاط، للإبتعاد بالمركز الثانى والإقتراب بشدة من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل مع الأهلى الذى أصبح على بعد خطوات من التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن بيراميدز يقترب بقوة من التتويج بالكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الحالية، بعد أن تأهل لنصف النهائى لمواجهة حرية الغينى.