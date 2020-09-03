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جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري

يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لـ مباراة الزمالك ضد إنبي بعد عودة الدوري المصري من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وتشهد الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز مواجهة قوية اليوم (الخميس)، حينما يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، حيث إن أهمية تكمن في كون أن الفائز بها سينفرد بوصافة الدوري المصري بدون منازع، حيث يحتل الفريق السماوي المركز الثاني حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا على الفريق الأبيض صاحب المركز الثالث-الذي يمتلك في جعبته نفس الرصيد- بفارق الأهداف، كما أن الفائز يرغب في مطاردة الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة ويحتل الصدارة برصيد 62 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف من مساء اليوم (الخميس) في صراع علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة



الزمالك وبيراميدز .. تعليمات خاصة لـ زيزو لتعويض غياب طارق حامد



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة يجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون تعليمات خاصة للاعب أحمد سيد زيزو فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة ابيراميدز فى الثامنة و النصف مساء الليلة على إستاد الدفاع الجوى ، فى ظل دراسة الدفع به مكان طارق حامد فى خط وسط الملعب ، نظرا لغياب الأخير بسبب الحصول على 3 إنذارات.

الزمالك ضد بيراميدز

ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

الزمالك وبيراميدز

ويطمح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق الفوز أمام بيراميدز في المباراة التى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بيراميدز ضد الزمالك



في المقابل، يفقد فريق بيراميدز في مباراة الزمالك جهود لاعبه دودو الجباس للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة أسوان الأخيرة،كما يغيب صانع الألعاب المميز عبد الله السعيد نتيجة شكواه من إصابة عضلية، وكذلك أحمد الشناوي للإصابة أيضا.

الزمالك وبيراميدز

ويخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك غداً باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة .

الزمالك ضد بيراميدز

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به المباراة القوية أمام بيراميدز في الدوري، والتى ستعلب دورا كبيرا في تحديد صاحب المركز الثاني بالموسم الحالى.

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الزمالك وبيراميدز



ويفكر كارتيرن فى الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



استقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك في الجولة 24 بالدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك



ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوى.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز



يواصل الأهلي تربعه على قمة الدوري المصري برصيد 62 نقطة ثم بيراميدز ثانيا برصيد 45 نقطة والزمالك ثالثا برصيد 45 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مماراة الزمالك وبيراميدز

واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف.