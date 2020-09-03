شكرا لقرائتكم إنبي محطة على ماهر الأخيرة فى الدورى قبل قيادة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية إعلان النادى المصرى التعاقد مع على ماهر نجم الأهلى السابق ، و المدير الفني السابق لعدة أندية منها الترسانة ، و إنبى و سموحة و وبيراميدز وقت كان المسمى له الأسيوطى ،ومن المقرر أن يقود على ماهر فريق المصرى اليوم في مباراته أمام المقاولون العرب بالجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى.

وكان أخر ظهور لـ على ماهر في منصب الرجل الأول ، أي المدير الفني ، مع فريق انبى بالجولة الرابعة من البطولة المحلية ، والتي أقيمت 17 أكتوبر 2019 ، أي منذ 10 أشهر و أسبوعان ، و كانت أمام فريق الانتاج الحربى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد .

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تولى على ماهر تدريب إنبى فى شهر ديسمبر من العام قبل الماضى ، خاض مع الفريق 24 مباراة ، حقق الفوز فى 6 لقاءات ، و خسر فى 9 مباريات ، و تعادل فى مثلها ، منها 5 تعادلات إيجابية بهدف لكل فريق ، و 4 سلبية دون أهداف ، كما تولي القيادة الفنية لفريق الأسيوطي سبورت " بيراميدز" ، بالإضافة إلى أندية سموحه و الترسانة.

طلب على ماهر، المدير الفنى الجديد للنادى للمصرى البورسعيدى، من الجهاز الطبى إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين الذين مازالوا يعانون من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ فترة وأدى لتأجيل ثلاث مباريات هى الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود.