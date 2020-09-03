شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة .. جلسة لكبار الأحمر قبل مران اليوم لتجاوز أزمة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسة خاصة فيما بينهم قبل مران الفريق المقرر له الخامسة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد التتش من أجل التحدث سوياً حول ضرورة تجاوز أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأخيرة التى خطفت الأنظار من الجميع في الشارع الكروي خلال الساعات الماضية بعدما تم تغريم اللاعب مليون جنيه بسبب أزمته مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال مران أمس ،الأربعاء.

وإستقر لاعبو الفريق على عقد جلسة خاصة فيما بينهم قبل مران اليوم للحديث عن ضرورة تجاوز أزمة كهربا والتركيز في إرتباطات الفريق المقبلة وعدم التأثر سلباً بهذه الأزمة لأن الاهلي سيخوض مباريات هامة محلياً وأفريقياً الفترة المقبلة.

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على الصعيد ذاته ، طالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.

وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.