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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. يلتقي الأهلي مع وادي دجلة في الثامنة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. كهربا يتظلم للخطيب



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين الأولي بعد مشادته مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي الراحل والتي كانت منذ فترة والثانية على خلفية مشادته مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ نفسه على هامش مران اليوم.

​الأهلي ضد وادي دجلة



وأكد كهربا، أنه يتعرض لظلم واضطهاد من مدير الكرة، خاصة أن الخلافات مع زملائه كانت بسيطة ولا تستدعي تضخيمها إلا أن مدير الكرة سعى لتضخيمها وتوصيلها لإدارة النادي عن عمد على حد وصفه.

​الأهلي ضد وادي دجلة



ومازالت توابع أزمة مران الأهلى صباح اليوم الأربعاء، والتي كان بطلها الثلاثى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا وسيد عبد الحفيظ تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار النادى الأحمر بتغريم كهربا مليون جنيه وتحويله للتحقيق، وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.

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موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. فايلر يضع خطة تجهيز صالح



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي صالح جمعة لاعب الفريق بمزيداً من التركيز والأجتهاد بشكل أكثر المرحلة المقبلة حتى يحافظ على الفرصة التى حصل عليها مؤخراً ، موضحاً له أن مشاركته لمدة دقائق قليلة في مباراة المصري الأخيرة فتحت باب المشاركة مع الفريق الفترة المقبل بشكل مُستمر إذا حافظ على تركيزه وإجتهاده.

الأهلي ضد وادي دجلة



وظهر صالح جمعة لأول مرة مع فايلر حينما شارك كبديل في مباراة المصري السبت الماضي والتى إنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما اليو بادجي و حمدي فتحي؟.

الأهلي ضد وادي دجلة



واشاد المدير الفني بجهود صالح جمعة لإستعادة عافيته من جديد خلال الفترة المقبلة وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون عن التحسّن الملحوظ في مستوي صالح جمعة علي المستوي البدني مؤكدًا له حاجته لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته بدنيا بشكل مثالي.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. السولية يواصل التأهيل



موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.. واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري ، وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء ، ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

​الأهلي ضد وادي دجلة



على صعيد أخر ، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة ، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.

الأهلي ضد وادي دجلة