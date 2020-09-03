شكرا لقرائتكم بالأرقام.. بيراميدز يتفوق على الزمالك بالهجوم والإستحواذ قبل مواجهة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار محبى و عشاق الدورى المصرى الممتاز صوب ملعب إستاد الدفاع الجوى فى الثامنة و النصف مساء اليوم الخميس ، لمتابعة لقاء الزمالك أمام بيراميدز فى الجولة الـ 24 بالدورى ، فى مواجهة تحدى تأمين الوصافة بين كلا الثنائى فى ظل إمتلاكمها نفس عدد النقاط بواقع 45 نقطة .

و يتفوق بيراميدز على الزمالك فى خط الهجوم ، حيث سجل لاعبوه 40 هدف ، مقابل 30 هدف للفريق الأبيض ،و فى نسبو الإستحواذ أيضا ، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57 % ، مقابل 55 % للفريق الأبيض .

و تلقت شباك بيراميدز 23 هدف ، أما الزمالك فتلقت شباكه 17 هدف فقط ، خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز ، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 و هزم فى 4 لقاءات ، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف .

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ويعانى الزمالك فى مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى التى فاز فيها الزمالك بهدف نظيف، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن كدمة وجرح فى الرأس.

ويخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك غداً باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة .