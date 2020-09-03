شكرا لقرائتكم الليلة.. بروفة لحفل قرعة مونديال اليد تحت سفح الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى فى السادسة مساء اليوم الخميس ، بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 و المقرر اقامتها يوم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات ، ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور كبارالمسئولين و اللجنة المنظمة للبطولة و الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة .

وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة أنجي المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد .

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وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء الماضى، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.