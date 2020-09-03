شكرا لقرائتكم الخطيب يوجه إنذار شديد اللهجة لاعبي الأهلي بعد خناقة كهربا والشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد المشادة التي وقعت بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، في مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب مختار التتش، وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنذارًا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصد بنادي الأهلي، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أبلغ لاعبي الفريق بتوقيع عقوبات صارمة على جميع اللاعبين في حال التجاوز أو هدم ثوابت النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قائلا: إنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية لأي لاعب يتجاوز ولا يحافظ على النظام العام المعمول به داخل النادي والذي ظهر في مشادة كهربا والشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية على كهربا.

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وقال المصدر، إن الخطيب يفكر فى حضور مران الأهلي اليوم الخميس قبل مواجهة فريق وادي دجلة المقررة غدا الجمعة، للاجتماع باللاعبين وغلق ملف الأزمة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات قاسية ضد أي لاعب لا يحترم مبادئ القلعة الحمراء الثابتة منذ سنوات طويلة وسبب نجح الأهلي على المستوى المحلي والعالمي، مضيفا أن سيد عبد الحفيظ طالب اللاعبين بعدم الحديث في هذا الشآن خلال الفترة المقبلة، والتركيز في الملعب، خشية تأثير هذه الأزمة على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز أو البطولة الأفريقية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الهلي قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس، وذلك وفقا للموقع الرسمي للأهلي، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبدالحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان، وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.