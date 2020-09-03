شكرا لقرائتكم هل تكون مواجهة أسوان أخر مباراة لحمادة صدقى مع سموحة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصير حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ، غامضا مع الفريق بالرغم من التأكيدات التى خرجت من فرج عامر رئيس النادى ، تؤكد على بقاء المدير الفنى مع النادى السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى ، إلا أن الهزيمة المفاجئة التى تلقاها الفريق بالأمس أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف قلبت الأمور رأسا على عقب .

كان مجلس إدارة سموحة قرر خصم خمسة وعشرون ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول وإيقاف جميع المستحقات المالية إلي نهاية الموسم بعد الهزيمة من الإنتاج الحربى ، لحين تحسن النتائج .

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وتعد مباراة أسوان المقبلة فى الجولة الـ25 للدورى بمثابة حجز الزاوية فى العلاقة بين حمادة صدقى وفرج عامر فى حالة تحقيق أى نتيجة سلبية فإن ذلك سيعنى رحيل الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع جهاز فنى أخر خاصة وأن رئيس سموحه غير معجب بالأداء وعدم تحقيق إلا فوز وحيد على طنطا خلال الخمس مباريات التى خاضها الفريق منذ عودة النشاط الكروى .

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.