شكرا لقرائتكم هل تؤثر أزمة كهربا على مشاركته مع الأهلي بعد إنتهاء الإيقاف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطفت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الأنظار من الجميع في الشارع الكروي خلال الساعات الماضية بعدما تم تغريم اللاعب مليون جنيه بسبب أزمته مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال مران أمس ،الأربعاء.

الأزمة جعلت البعض يتساءل حول موقف كهربا من المشاركة في مباريات الفريق بعد إنتهاء ايقافه لمدة 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي الأخير أمام الزمالك في فبراير الماضي.

كهربا يعود لمباريات الإهلي المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة كان قد قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى أمام حرس الحدود فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

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وغاب كهربا عن 8 مباريات للأهلي حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات الفريق ، أمام ، سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وأسوان والزمالك والجونة والمصري ، وسيغيب كهربا عن مباراتي الأهلى أمام ، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة 26 .

مصدر في الاهلي ، قال أن كهربا يشارك في التدريبات حالياً وسيكون جاهز للمشاركة في الأسماعيلي لأن العقوبة ضده كانت غرامة مالية فقط ،وسيشارك في المباريات إذا ما رأي الجهاز الفني ذلك خاصة وأن الاهلي يستعد لتجهيز اللاعب لمباراتي الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر المقبل بمصر والمغرب في ذاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب رينيه فايلر لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً ، وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.