شكرا لقرائتكم رئيس أتالانتا يؤكد الاتفاق مع النصر على انتقال مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس نادي أتالانتا يونايتد الأميركي، يوم الخميس، اتفاقه مع نادي النصر من أجل انتقال اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى الفريق السعودي.

وقال دارين إيلز، رئيس أتالانتا، في مقابلة إذاعية: من المفترض أن يسافر مارتينيز إلى السعودية من أجل إكمال المفاوضات وإجراء الفحوصات الطبية، قبل التوقيع بشكل رسمي.

وتم سحب اسم اللاعب من قائمة الفريق المشاركة أمام إنتر ميامي، صباح يوم الخميس، وذلك من أجل السماح له بالسفر.

ويبلغ اللاعب الأرجنتيني (27 عاما) ولعب مع أندية هوراكان وريفر بليت في بلاده قبل الانتقال إلى الدوري الأميركي في يناير 2019، وينشط كصانع ألعاب ويلعب في الأجنحة أيضا، وكان أحد أبرز نجوم فريق ريفر بليت، وحقق معهم لقب كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز في 2018 وسجل في النهائي ونال نجومية اللقاء، ولعب مع منتخب الأرجنتين 3 مباريات ودية.