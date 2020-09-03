شكرا لقرائتكم والد ميسي: بقاء ليونيل "صعب للغاية".. ولم أتحدث مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل نجم وقائد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الذي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، إلى برشلونة صباح الأربعاء، نافياً في الوقت ذاته الأخبار التي تحدثت عن اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للانتقال إلى صفوف الأخير.

وبحسب وسائل الإعلام الرياضية في برشلونة، سيلتقي خورخي مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين الى مقر النادي لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية حوالي الساعة 8:00 صباحا بالتوقي المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار "إل برات" في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

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وعند سؤاله عن احتمالية بقاء ميسي في برشلونة، أجاب بشكل مقتضب: الأمر صعب.. صعب للغاية، وأجاب على سؤال عن مفاوضات بينه وبين بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلاً: لم نتحدث مع بعضنا.

وفجّر ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم، وفي المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس الماضي.