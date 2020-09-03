أحمد شوبير: “من الوارد أن يستغني الأهلي عن كهربا ”

قال الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي من الممكن أن يستغني عن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القلعة الحمراء، بداية من الموسم الجديد أو تجميده حال تصنيفه في خانة لاعب غاوي مشاكل.

وأكد شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه الإذاعى: “أزمة كهربا فيها جانب إيجابى وآخر سلبى، الإيجابى يتمثل فى الحزم السريع من الأهلى وإعلان عقوبة اللاعب ورفض التكتم على الأمر”.

وتابع شوبير: “أما السلبى فيتمثل فى كهربا نفسه الذى يجد دعما ومساندة هائلة من مسئولى الأهلى فى قضيته ومحامى النادى يقف معه فى كل كبيرة وصغيرة، ومن المفترض أن ذهب للتمرين أمس فى قمة سعادته بعد إلغاء قرار إيقافه وقبول الطعن وكذلك اقتراب عودته للمشاركة المحلية عقب مواجهة حرس الحدود”.

وأضاف شوبير: “ما حدث أمس صنع شرخًا فى العلاقة بين كهربا والأهلى، وإذا استمر اللاعب فى أزماته سوف يتم تصنيفه فى خانة لاعب غاوى مشاكل، وهذا أمر غير مقبول فى الأهلى”.

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واسترسل شوبير: “كل شيخ وله طريقة وما يحدث خارج الأهلى لن يقبل داخله، وقد يجد كهربا نفسه مجمدًا بالموسم الجديد أو خارج النادى تمامًا”.

واردف: “كهربا معندوش وقت يضيعه ولا عنده نادي ينتقل له هيروح مثلا الزمالك ولا بيراميدز؟، هل كان كهربا متخيل أن الأهلى سوف يصدر العقوبة ويرفعها بعد ذلك، هذا أمر لن يحدث، وسيد عبد الحفيظ وقع العقوبة وعرضها على محمود الخطيب الذى رحب بها.

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وأشار شوبير إلى أنه لم تحدث أية اتصالات بين كهربا والخطيب، هناك نظام وصلاحيات لا يتخطاها رئيس النادى واللاعب مهما حدث”.

وأتم شوبير حديثه قائلًا: “أن هذه ليست الغلطة الأولى لكهربا فلقد فعلها فى السوبر والبعض التمس له العذر، الأهلى لم يقرر إيقاف كهربا هذه المرة لأننا فى عصر الاحتراف وفى أموال مدفوعة فى اللاعب، ولكن الأهلى لن يتحمل كثيرًا، وعلمت أن رينيه فايلر هو الغاضب الأكبر من أزمة كهربا”.