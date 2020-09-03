فيديو.. صراع وصافة الدورى بين الزمالك وبيراميدز فى الدفاع الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد الدفاع الجوى في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس مباراة من العيار الثقيل في الدورى عندما يلتقى الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، في صراع جديد بين الفريقين على وصافة الدورى الممتاز بعد تساوي كل منهما في عدد النقاط برصيد 45 نقطة خلف الأهلى المتصدر برصيد 62 نقطة.. الفيديو التالي يستعرض أهم ملامح المواجهة التي تعتبر من أهم مباريات الدورى هذا الموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لحسم مقعد المركز الثانى لضمان المشاركة في دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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