بروفة لحفل قرعة مونديال اليد الليلة تحت سفح الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى السادسة مساء اليوم، الخميس، بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور كبارالمسئولين واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة.
ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى، وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد.
وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء الماضى، فى أحد الفنادق الكبرى، لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.
ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .
وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.
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