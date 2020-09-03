شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة لحفل قرعة مونديال اليد الليلة تحت سفح الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى السادسة مساء اليوم، الخميس، بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور كبارالمسئولين واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة.

ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى، وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد.