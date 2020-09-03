مجدى عبد الغنى وحازم إمام يحييان ذكرى رحيل الجنرال محمود الجوهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، الذكرى الثامنة لرحيل الجنرال محمود الجوهرى، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى الذى قاده للوصول لبطولة كأس العالم 1990 فى إيطاليا، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية عام 1998 فى بوركينا فاسو.



الجوهرى

ونشر عبد الغنى، صورة لأحد معسكرات المنتخب بقيادة الجنرال، صحبها بتعليق: "الذكرى الثامنة على رحيل الكابتن محمود الجوهرى، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى".





كما حرص أيضا الثعلب الصغير حازم إمام، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على إحياء ذكرى رحيل الكابتن الجوهرى، ونشر صورة للجنرال الراحل عبر صفحته على فيسبوك، صحبها بتعليق: "ذكرى حب ووفاء وعرفان للراحل المدرب القدير محمود الجوهرى".





فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2012، رحل عن دنيانا رمز من رموز الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهرى عن عمر "74" عاما، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان، ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وحصل على شهادة الكلية الحربية وبكالوريوس العلوم العسكرية يوليو 1957، وعمل ضابطا بسلاح الإشارة لمدة 20 وقدم استقالته 1977، وشارك خلالها فى حرب أكتوبر المجيدة.

الجوهرى بدأ مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت "18" سنة موسم "1954-1955"، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

خلال "11" موسما قضاها لاعبا، حقق "12" بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر "3" مرات "1956،1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة "1958"، وكأس الجمهوربة المتحدة "1961".

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أصبح لاعبا دوليا عندما شارك أمام منتخب ألمانيا الغربية بطل العالم "1954" وديا بالقاهرة "1958"، كما ساهم فى فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية الثانية بالقاهرة ونال لقب هداف البطولة.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج، منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.