شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك فى الهجوم والاستحواذ قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار محبو وعشاق الدورى المصرى الممتاز صوب ملعب الدفاع الجوى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، لمتابعة مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى الجولة الـ 24 بالدورى، فى مواجهة التحدى لتأمين وصافة الدورى بين الثنائى فى ظل امتلاكمها نفس عدد النقاط بواقع 45 نقطة.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض.

وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.

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أرقام الزمالك و بيراميدز

ويعانى الزمالك فى مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى التى فاز فيها الزمالك بهدف نظيف، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن كدمة وجرح فى الرأس.

ويخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة.