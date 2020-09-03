شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان طوق النجاة لحمادة صدقى فى سموحة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة غامضا مع الفريق، بالرغم من التأكيدات التى خرجت من فرج عامر رئيس النادى، على بقاء المدير الفنى مع النادى السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن الهزيمة المفاجئة التى تلقاها الفريق بالأمس أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف قلبت الأمور رأسا على عقب.

كان مجلس إدارة سموحة قرر خصم خمسة وعشرين ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول وإيقاف جميع المستحقات المالية إلى نهاية الموسم بعد الهزيمة من الإنتاج الحربى، لحين تحسن النتائج.

وتعد مباراة أسوان المقبلة فى الجولة الـ25 للدورى بمثابة حجر الزاوية فى العلاقة بين حمادة صدقى وفرج عامر حال تحقيق أى نتيجة سلبية فإن ذلك سيعنى رحيل الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع جهاز فنى آخر، خاصة أن رئيس سموحة غير معجب بالأداء وعدم تحقيق إلا فوز وحيد على طنطا خلال الخمس مباريات التى خاضها الفريق منذ عودة النشاط الكروى .

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعبا على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، أحرز أهداف الإنتاج الحربى غنام محمد فى الدقيقة 30 ومحمد بازوكا فى الدقيقة 89، بينما أحرز هدف سموحة شريف رضا فى الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.