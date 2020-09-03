شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شيكابالا يستفز ميسي فى مونديال الشباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يتحدث اليوم أحمد غانم سلطان، لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، عن كواليس كأس العالم للشباب 2005 التى أقيمت فى هولندا، وتحديدا عن مباراة المنتخب ونظيره الأرجنتينى، حيث قال أحمد غانم إن شيكابالا كان أحد أسباب استفزاز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى بداية المباراة، عندما حاول مراوغته ووضع الكرة بين قدميه، إلا أن شيكابالا فشل فى تمرير الكرة بين أقدام ميسى.

وأضاف أحمد غانم سلطان أن حركة شيكابالا أدت لاستفزاز ليونيل ميسى الذى استمر المباراة كاملة فى استعراض مهاراته، وكان يمر بالكرة من منتخب مصر كاملا وأحرز هدفاً فى المباراة وحصد كل جوائز المباراة الفردية بسبب تألقه بعد استفزاز شيكابالا له.