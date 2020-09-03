شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ"سالتو" بعد العودة للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً ومكثفاً لليبى أنيس سالتو بعد عودته أمس إلى الإسكندرية للانتظام فى تدريبات الفريق بعد فترة طويلة غاب عنها اللاعب عن التدريبات بسبب صعوبة عودته من بلاده إلى مصر بسبب جائحة كورونا التى داهمت العالم بأكمله، وأدت لتوقف حركة الطيران بين البلاد فترة طويلة خوفا من انتقال العدوى بين الشعوب.

وطلب طلعت يوسف من جهازه المعاون ضرورة تجهيز اللاعب بالشكل اللائق حتى يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى ظل تلاحم المباريات، والحاجة لجميع اللاعبين فى ظل الإصابات والإيقافات التى ضربت الفريق حاليا .

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فى سياق آخر، رفض مسئولو الاتحاد السكندرى دخول بعض وكلاء اللاعبين فى مفاوضات مباشرة مع محمود رزق مدافع زعيم الثغر خلال الفترة الحالية، بالرغم من عدم انتهاء الموسم وارتباط اللاعب بتعاقد مع النادى يستمر لمدة موسمين مقبلين، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على تركيزه بعد وصوله لفورمة عالية جعلت حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى يشيد بإمكانياته ويؤكد أنه أحد العناصر الجديدة التى سيكون لها دور مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وأصبح محمود رزق أحد أفضل المدافعين بالدورى نظرا لثبات مستواه الفنى مع الاتحاد السكندرى ومشاركته بشكل مستمر مع فريقه ، بالإضافة لتميزه فى إحراز الأهداف .

يذكر أن مسئولى الأهلى والزمالك وضعوا أعينهم على محمود رزق لتدعيم دفاعاتهم فى الميركاتو الصيفى الحالى، إلا أن محمد مصيلحى عقد جلسة مع اللاعب وطالبه باستمرار تركيزه وعدم الالتفات للعروض المحلية .