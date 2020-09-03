شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة للدورى المصرى مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، والمنافسة على انتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقان فى النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما، ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

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ويعانى الزمالك فى مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى التى حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن كدمة وجرح فى الرأس.

خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

من ناحية أخرى، يجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون ثلاثى شباب الزمالك "حسام أشرف، وأسامة فيصل، وحسام عبد المجيد" تحسبا للدفع بهم حسب سير اللقاء، ويخطط كارتيرون للدفع بعناصر الشباب من أجل التغلب على اللياقة البدنية لبيراميدز، خاصة أن الثلاثى أثبتوا جدارتهم وعلى رأسهم أسامة فيصل الذى سجل فى شباك الأهلى بمباراة القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، بينما سجل حسام أشرف فى مرمى مصر المقاصة.