شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 50 هدفا فى مواجهات طنطا والاتحاد السكندرى قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق طنطا نظيره الاتحاد السكندرى فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب طنطا والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويقبع طنطا فى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات طنطا والاتحاد السكندرى

تاريخيا، التقى الفريقان فى مسابقة الدوري من قبل 21 مرة فقط، رغم أن المواجهة الأولى تعود إلى 63 عاما وبالتحديد موسم 1956/1957.

ومن إجمالى 21 مباراة بين الفريقين حقق زعيم الثغر الفوز فى 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لطنطا بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل ، سبعة منها بالتعادل الايجابى ولقاء وحيد بالتعادل السلبى

50 هدفا سجلها الفريقان فى المواجهات الماضية بواقع 30 هدفا للاتحاد مقابل 20 هدفا لطنطا.

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انتهت مباراة الفريقين فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية بالجولة السابعة للمسابقة فى 12 ديسمبر 2019.

*الظهور الأول لسامى مع طنطا وطلعت يوسف يفتش عن المربع الذهبى

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد سامى" مديراً فنياً لطنطا بعد رحيل محمد صلاح المدير الفني السابق عن الفريق عقب ثلاثية سموحة ويسعى سامى لتحقيق فوز يساهم في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، في المقابل يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث لمواصلة قطار النتائج الجيدة واقتحام المربع الذهبى بفضل كتيبة النجوم المتألقة في زعيم الثغر.

*التشكيل المتوقع لطنطا والاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الاتحاد السكندرى مكونا من: "محمد أشرف وأحمد سالم صافي ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير و محمد اسعد وأحمد الشناوي، وجون افيرى وعبدالرحمن الدح، ومحمد ماجد "أونش " وإسلام فؤاد".

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام طنطا مكونا من: "عماد السيد، السيد سالم، عمر الميداني، محمود رزق، محمود شعبان، عبد الغني محمد، مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد، رزاق سيسيه".