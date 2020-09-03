شكرا لقرائتكم خبر عن "خناقة" الشناوى.. هل تؤثر على مشاركة كهربا مع الأهلى بعد انتهاء الإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، الأنظار من الجميع فى الشارع الكروى خلال الساعات الماضية، بعدما تم تغريم اللاعب مليون جنيه بسبب أزمته مع محمد الشناوى حارس الفريق خلال مران أمس، الأربعاء.

الأزمة جعلت البعض يتساءل حول موقف كهربا من المشاركة فى مباريات الفريق بعد انتهاء إيقافه لمدة 10 مباريات، بسبب أحداث السوبر المحلى الأخير أمام الزمالك فى فبراير الماضى.

كهربا يعود لمباريات الأهلى المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى أمام حرس الحدود بالجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

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وغاب كهربا عن 8 مباريات للأهلى حتى الآن هي: الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات الفريق، أمام، سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وأسوان والزمالك والجونة والمصرى، وسيغيب كهربا عن مباراتى الأهلى أمام، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة 26 .

مصدر فى الاهلى، قال إن كهربا يشارك فى التدريبات حالياً وسيكون جاهزاً للمشاركة فى الإسماعيلى، لأن العقوبة ضده كانت غرامة مالية فقط، وسيشارك فى المباريات إذا ما رأى الجهاز الفنى ذلك، خاصة أن الأهلى يستعد لتجهيز اللاعب لمباراتى الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر الجارى و3 أكتوبر المقبل بمصر والمغرب فى ذهاب وإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطالب رينيه فايلر لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً، وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.