شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم الأهلى درع البطولة قبل 5 جولات من النهاية؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب ماراثون الإيجيبشن ليج من خط النهاية بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدورى العام، حافظ خلالها النادى الأهلى على صدارته التى هيمن عليها منذ بداية الموسم، برصيد 62 نقطة مبتعداً عن بيراميدز أقرب ملاحقيه بفارق 15 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 11 جولة فقط على انتهاء المسابقة والتى تحسم تتويجه بشكل رسمى باللقب رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ولكن كيف ينهى الأهلى المسابقة دون الدخول فى منافسة؟، هذا هو السؤال الذى يستطيع رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء الإجابة عنه، خاصة وأن جماهير الأهلى تطمح إلى الحسم المبكر من أجل التفرغ لدورى أبطال أفريقيا، البطولة الغائبة عن الدولاب الأحمر منذ 2013.



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ـ بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة الدورى العام

ـ الأهلى رغم خسارة القمة ظل متربعاً على القمة بـ 62 نقطة

ـ 11 مباراة تفصل الأهلى عن انتهاء الموسم الجارى

ـ ولكن 6 انتصارات متتالية فقط تفصله عن التتويج رسمياً بالدورى

ـ بعد 6 انتصارات سيصل الأهلى للنقطة 80

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ـ وقتها لن يستطيع أى فريق الوصول إليه

ـ وإن فاز بيراميدز أقرب المنافسين بكل مبارياته

ـ سيصل إلى النقطة 78 ولن يتخطى الأهلى فى تلك الحالة

ـ المباريات الـ 6 المرتقبة للأهلى كالتالى:

ـ وادى دجلة، حرس الحدود والإسماعيلى و الاتحاد السكندرى

ـ ومصر المقاصة ونادى مصر