شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جونيس مع وادى دجلة قبل ترشيحه لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلى خلفاً للفرنسى ديديه جوميز، وتولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى، وقاد خلالها الفريق فى54 مباراة من بينها 3 بكأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويختتم الإسماعيلى استعداداته اليوم، الخميس، لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غد، الجمعة باستاد المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير باستاد الإسماعيلية ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق للمبيت هناك استعداداً لمواجهة الفريق الفيومى.

وخسر الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام، وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الإسماعيلى فى مباراتين منذ رحيل الفرنسى جوميز، حقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبون بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذى كان يتولى المهمة بشكل مؤقت، حيث تمكن المدرب الفرنسى من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.