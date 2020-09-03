تعليمات خاصة من كارتيرون لـ زيزو لتعويض غياب حامد أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون تعليمات خاصة للاعب أحمد سيد زيزو فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز، فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، فى ظل دراسة الدفع به مكان طارق حامد فى خط وسط الملعب، نظرا لغياب الأخير بسبب الحصول على 3 إنذارات.
ويعانى الزمالك فى مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى التى فاز فيها الزمالك بهدف نظيف، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن كدمة وجرح فى الرأس.
ويخطط الزمالك لاستغلال غيابات بيراميدز، بعدما تأكد غياب عبد الله السعيد قائد الفريق، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهما خلال مواجهة الزمالك غداً باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة .
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