هل تراجع ليو؟.. والده: ندرس استمرار ميسي في برشونة للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت قناة ديبورتيس كواترو الإسبانية، أن خورخي ميسي والد ليونيل ميسي لاعب برشلونة، يدرس خيار استمرار نجله بين صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكان ميسي قد أعلن في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، رغبته في تفعيل بد "الرحيل المجاني" عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن النادي الكتالوني تمسك بأحقيته في الحصول على الشرط الجزائي المبرم في العقد والمقدر بقيمة 700 مليون يورو بداعي أن وقت تفعيل البند قد انتهي بنهاية يونيو 2020.

والتقى خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله مع جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة أمس الأربعاء لمناقشة مصير اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل (الأخير في عقد ليو مع برشلونة)، وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع انتهى دون اتفاق واضح بين الطرفين.

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وزعمت قناة TYC الأرجنتينية أنه بنسبة 90% فإن ميسي لن يغادر برشلونة في الصيف الجاري، ومن المتوقع أن يعلن قراره النهائي خلال ساعات قليلة لحسم الجدل وإنهاء الأزمة.

وقالت ديبورتيس كواترو، اليوم الخميس، إن خورخي والد ميسي ووكيله لا يزال في برشلونة وفي انتظار يوم آخر مزدحم بالمفاوضات.

وأضافت أنه بعد اجتماع الأمس، يبدو وأن ميسي أدرك أنه لا توجد إمكانية لرحيله المجاني، ووفقًا لما صرح به خورخي للقناة فإن ميسي قد يتراجع عن قراره على أن يُكمل موسمه الأخير (20/21) بقميص برشلونة ثم يرحل مجانًا في الصيف المقبل.