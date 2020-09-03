تقرير.. ماذا حقق بيراميدز في غياب السعيد قبل موقعة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض المدير الفني لفريق بيراميدز الكرواتي أنتي تشاتشيتش، تحديًا صعبًا مساء اليوم الخميس عندما يواجه الزمالك في قمة الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

المباراة تأتي في ظل بحث كل فريق عن نقاط المباراة الثلاث للوصول لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل (2020 - 2021)، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

في المقابل، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 45 نقطة مع العلم سيتم خصم ثلاث نقاط من الفريق الأبيض بعد نهاية الموسم نظرًا لعدم حضوره مباراة الأهلي في قمة الدور الأول.

المدير الفني الكرواتي تشاتشيتش سيكون في تحدي فني نظرًا لغياب هدافه ونجم الفريق عبد الله السعيد والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 16 هدفًا.

غياب السعيد عن بيراميدز ليس الأول هذا الموسم إنما سبق لصاحب الـ35 عامًا عدم المشاركة في صفوف فريقه خلال هذا الموسم في سبع مباريات (4 مباريات في الدوري + مباراة في الكأس + مباراتين في مسابقة الكونفدرالية).

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية، ماذا حقق بيراميدز في غياب هدفاه الأول عبد الله السعيد؟:

- فوز وخسارة:

على مستوى بطولة الكونفدرالية غاب السعيد عن المشاركة في مباراتين وأمام منافس واحد وتحديدًا هو فريق إنجور رنيجرز النيجيري في إطار مباريات دور المجموعات.

المباراة الأولى والتي أقيمت في نيجيريا حسمها بيراميدز بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء جاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

أما في المباراة الثانية والتي جاءت ضمن حسابات الجولة الخامسة تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء في لقاء شهد خسارة بيراميدز بهدف دون رد لتعتبر الهزيمة الأولى للفريق المصري.

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في النهاية حسم بيراميدز دور المجموعات باحتلاله صدارة المجموعة الأولى من خلال جمع 15 نقطة بالفوز في خمس مباريات مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

- هزيمة من الأهلي وصحوة متأخرة:

على مستوى مسابقة الدوري غاب السعيد في أربع مباريات خلال الموسم الحالي فكانت البداية من لقاء أسوان في إطار الأسبوع السادس.

المباراة التي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" فشل بيراميدز في تحقيق الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الأسبوع السادس عشر استضاف بيراميدز منافسه الأهلي في مباراة تعتبر قمة الجولة لكن وفي غياب السعيد فشل بيراميدز في الحفاظ على نتيجة التقدم بهدف من خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وفي آخر جولتين من البطولة المحلية فقد بيراميدز خدمات هدافه بداعي الإصابة وتحديدًا أمام الإنتاج الحربي وأسوان.

بيراميدز استطاع أن يحقق ست نقاط بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد على الإنتاج ثم الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد.

- الفوز بالستة:

على مستوى بطولة كأس مصر وتحديدًا في دور الـ32 خاض بيراميدز لقاء نجوم المستقبل بدون عبد الله السعيد لكن رفاق صاحب الـ35 عامًا حققوا نتيجة كاسحة استقرت بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويواصل بيراميدز مشواره في بطولة الكأس والذي وصل للنهائي في النسخة الماضية قبل الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة، حيث استطاع الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الـ16.