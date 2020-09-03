محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع ماتي كاش ظهير أيمن فريق نوتنجهام فورست خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الموقع الرسمي لأستون فيلا، صباح اليوم الخميس، أن كاش صاحب الـ24 عامًا وقّع لصفوف فيلا على عقد مدته خمس سنوات.
ويُعد كاش منافسًا للمحترف المصري أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا في الموسم المقبل.
ولعب كاش خلال الموسم المنقضي في 45 مباراة بصفوف نوتنجهام فورست استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف مقابل صناعة خمس تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر أن أستون فيلا استمر في بريميرليج بصعوبة بعد حصوله على 35 نقطة ليحتل بها المركز السابع عشر بفارق نقطة عن واتفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أستون فيلا يضم منافسًا للمحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.