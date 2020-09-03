فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات منتخب البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قراره بفرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.
وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو: "لن يكون هناك فرق بين الجنسين في الأجور بين الرجال والنساء".
وأضاف: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيساوي بين الرجال والنساء في الجوائز المالية والبدلات، ما يعني أن اللاعبات سيحصلن على نفس ربح الرجال".
ومن المفترض أن تحصل اللاعبات البرازيليات مثل مارتا فييرا دا سيلفا مهاجمة أورلاندو برايد الأمريكي والحاصلة على لقب أفضل لاعبة كرة قدم في العالم ست مرات على نفس الأجر الذي يحصل على مواطنيها نيمار (باريس سان جيرمان)، جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول).
ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار على الفرق المشاركة في الأولمبياد العام المقبل وكذلك بطولات كأس العالم المقبلة.
وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات نوفمبر 2019.
وفي العام الماضي، رفعت بطلات العالم للسيدات بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الاتحاد الخاص بهن، طالبن بالمساواة في الأجور والبدلات مع الرجال، إلا أن القضية تم رفضها قبل أن يستأنفن على القرار.
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