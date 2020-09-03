تقرير.. كيف حسم كارتيرون مواجهاته أمام الكبار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض الزمالك مساء اليوم الخميس مواجهة ليست بالسهلة عندما يلعب ضد بيراميدز في لقاء الصراع سيكون على المركز الثاني من أجل ضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.

وضع الزمالك الآن في الترتيب الثالث برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويبتعد الفارس الأبيض ومعه بيراميدز عن المتصدر الأهلي بفارق 17 نقطة.

لكن ومن خلال مباراة الليلة سيحاول الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة التفوق أمام الكبار بعدما خاض العديد من التحديات منذ أن تولى السفينة البيضاء في ديسمبر الماضي خلفًا للمقال الصربي ميتشو.

ولاية كارتيرون الحالية نجح فيها الفرنسي أن يقود الزمالك لمنصات التتويج فالبداية بالفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي ثم الحصول على لقب السوبر المصري بالفوز على الغريم الأهلي.

كارتيرون لم يكتف بقيادة الزمالك لمنصات التتويج فقط بل نجح في التفوق على الكبار محليًا وقاريًا.. وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

البداية من بيراميدز:

في 12 ديسمبر من العام الماضي خاض كارتيرون أولى تجاربه القوية من خلال مواجهة بيراميدز بعدما فاز على الشرقية في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر ثم بريميرو دي أوجستو الأنجولي بنتيجة (2-0).

كارتيرون استطاع أن يكتب تفوقه على المدير الفني السابق لبيراميدز سبيستيان ديسابر بعدما فاز عليه بهدفين دون رد في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

- حسم التأهل:

في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة استضاف الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في مباراة كان يحتاج فيها الأبيض من أجل حسم التأهل.

المباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي في القاهرة، ثم خرج الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بريميرو دي أوجستو ليحقق نفس نتيجة.

في النهاية حسم الزمالك تأهله إلى الدور التالي بعدما جاء خلف مازيمبي الكونغولي، حيث جمع الفريق الأبيض تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

مشوار الزمالك الأفريقي مستمر حتى الآن بعد الوصول لدور الأربعة ليواجه الرجاء البيضاوي المغربي والذي أقصى بدوره فريق مازيمبي من دور الثمانية.

Advertisements

- فبراير الناري:

في فبراير من العام الحالي، تعرض للزمالك العديد من التحديات في مختلف الجبهات سواء كانت محلية على صعيد الدوري أو السوبر بجانب الأفريقية وتحديدًا في السوبر أو مسابقة دوري الأبطال.

البداية كانت من الإسماعيلية من خلال مواجهة الإسماعيلي في لقاء شهد تفوق الزمالك بنتيجة (2-1) بعدما كان مهزومًا بهدف دون رد.

الزمالك عقب مباراة الإسماعيلي واجه الترجي التونسي في السوبر الأفريقي فالأول بطلاً لمسابقة الكونفدرالية أما الثاني فبطلاً لدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني تواليًا.

النتيجة حسمها الأبيض لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق الزمالك لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

بعد التتويج بالسوبر اتجه الزمالك للإمارات لخوض لقاء سوبر آخر إنما محليًا وهيّ مواجهة الغريم الأهلي في لقاء اتجه لركلات الترجيح بعد نهاية بالتعادل السلبي.

وحقق الزمالك البطولة بالفوز (4-3) بركلات الترجيح بعدما أهدر ثنائي الأهلي محمد هاني وأليو بادجي ركلتين مقابل ركلة أهدرها النجم المغربي أشرف بنشرقي.

وعقب السوبر المصري، عاد من جديد الزمالك ليخوض موقعتين أمام بطل دوري الأبطال فريق الترجي ليفرض الفارس الأبيض كلمته مع كارتيرون بالفوز في القاهرة بنتيجة (3-1) مقابل الخسارة بهدف دون رد، ليواصل الأبيض مشواره مستفيدًا من مواجهة الذهاب.

- ضربة للغريم:

كارتيرون عاد من جديد ليحقق فوزًا على حساب الأهلي لكن هذه المرة في مسابقة الدوري وتحديدًا ضمن حسابات الأسبوع الـ21.

الزمالك وجه ضربة للأهلي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة تعتبر الخسارة الأولى لصالح الأحمر خلال هذا الموسم بعد تعادلين كان أمام سموحة والإنتاج الحربي في الدور الثاني بنتيجة (1-1).

هذه النتيجة منحت تفوق ثاني على التوالي لكارتيرون والزمالك على السويسري رينيه فايلر والأهلي بعد موقعة السوبر في الإمارات.