قبل مواجهة بيراميدز.. ماذا يفعل الزمالك في غياب طارق حامد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل الزمالك لقاء بيراميدز والمقرر له مساء اليوم الخميس في قمة الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري وعينه على النقاط الثلاث من أجل الوصول للمركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

صحيح أن الدوري لم يحسم حتى الآن إلا أن الأهلي يتصدر البطولة المحلية بفارق كبير من النقاط وصل إلى 62 نقطة، في المقابل يأتي من خلفه بيراميدز بـ45 نقطة ثم الزمالك بنفس الرصيد مع العلم أنه سيتم خصم ثلاث نقاط للأبيض بعد نهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة في الدور الأول أمام الأهلي.

الزمالك سيخوض لقاء بيراميدز مفتقدًا أحد الركائز الأساسية في الفريق الأبيض متمثلة في غياب صاحب القميص 3 وهو طارق حامد.

ويغيب طارق حامد عن مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف نظرًا لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء من خلال مباريات الجونة والإسماعيلي وإنبي.

لكن السؤال ماذا يفعل الزمالك في غياب طارق حامد؟ ابناء ميت عقب خاضوا 8 مباريات بواقع 6 مباريات بالدوري ومباراتين بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي.

حصيلة نتائج الزمالك في المباريات الثمانية والتي غاب فيها صاحب الـ31 كانت الفوز في ثلاث مباريات فقط مقابل ثلاث تعادلات وخسارتين.

وكانت المباراة الأولى التي غاب فيها طارق حامد عن الزمالك هيّ مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من منافسات الدوري موسم (2019 - 2020) إلا أن النتيجة حسمها الأبيض بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى محمد.

المباراة الثانية للزمالك والتي خاضها بدون طارق حامد كانت أمام فريق نادي مصر إلا أن النتيجة جاءت مفاجئة أمام الفريق الصاعد بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب ضمن حسابات الأسبوع الثالث.

الزمالك عقب ذلك خاض مباراتين بدون طارق حامد وتحديدًا في لقاء إنبي ضمن حسابات الأسبوع الخامس لكن النتيجة جاءت لصالح الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة الأولى للأبيض في الموسم الحالي.

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خسارة إنبي أعقبته هزيمة ساحقة على يد مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

هذه الخسارة جعلت رئيس الزمالك مرتضى منصور يقرر إنهاء مهمة الصربي ميتشو ليتم تعيين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

بعد نكسة إنبي ثم مازيمبي عاد طارق حامد ليغيب عن مباراة طنطا في الجولة 12 بسبب عقوبة الإيقاف أيضًا لتراكم البطاقات الصفراء من خلال حصول في مباريات (مصر المقاصة - طلائع الجيش - أسوان).

لكن مباراة طنطا والتي خاضها الزمالك بتشكيل أغلبها من الصف الثاني حسمها الأبيض لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان مهزومًا بهدفين مقابل هدف.

وبعد مباراة طنطا وتحديدًا في لقاء وادي دجلة في الأسبوع الـ15 غاب طارق حامد عن الزمالك في لقاء انتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

الزمالك عقب استئناف مسابقة الدوري نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خاض أولى مبارياته أمام المصري البورسعيدي في لقاء شارك فيه الفارس الأبيض بدون لاعبه طارق حامد بسبب الإصابة.

الزمالك استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا بهدف دون رد جاء عن طريق المدافع محمود علاء في الدقيقة 55 من زمن أحداث الشوط الثاني.

آخر مباريات الزمالك والتي خاضها بدون صاحب القميص رقم 3 كانت أمام نادي مصر ليخرج الأبيض من اللقاء بنتيجة سلبية حيث فضّل الفرنسي باتريس كارتيرون إراحة متوسط ميدانه قبل مباراة القمة أمام الأهلي.