تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أن كارتيرون استقر على الدفع بأحمد سيد "زيزو" ليشارك في وسط الملعب بدلاً من طارق حامد والذي يغيب عن مباراة الليلة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء كان آخرها مباراة إنبي الماضية.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بنفس العناصر التي شاركت في مباراة إنبي الأخيرة لكن سيشارك الجناح المغربي محمد أوناجم ليكون بديلاً لأحمد سيد "زيزو" والذي سيلعب في وسط الملعب.

وسيبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

Advertisements

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني حيث ستكون مباراة الليلة مهمة لكل طرف في ظل البحث عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.