الزمالك وبيراميدز.. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات النارية سواء كانت محلية أو أوروبية حيث يتصدر المشهد اليوم لقاء سيجمع بين الزمالك وبيراميدز في إطار قمة الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ24 بإقامة أربع مباريات من خلال مواجهة ستجمع بين طنطا والاتحاد السكندري كما سيواجه نادي مصر منافسه حرس الحدود.

المواجهة الثالثة ستكون بين الزمالك وبيراميدز في المقابل سيلعب المقاولون العرب منافسه المصري البورسعيدي.

وفي مسابقة دوري الأمم الأفريقية تقام اليوم الجولة الأولى من المنافسات حيث سيواجه المنتخب الألماني نظيره الأسباني في قمة مبكرة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

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طنطا × الاتحاد السكندري .. الموعد 3:30 عصرًا .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

نادي مصر × حرس الحدود .. الموعد 6 مساءً .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × الزمالك .. الموعد 8:30 مساءً .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

المقاولون العرب × المصري البورسعيدي .. الموعد 8:30 مساءً .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

- دوري الأمم الأوروبية:

ألمانيا × إسبانيا .. الموعد 8:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.