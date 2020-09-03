مختار مختار: انضمام رمضان لبيراميدز يختلف عن السعيد.. والأهلي لا يقف على أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى مختار مختار، لاعب الأهلي الأسبق، مدرب الإنتاج الحربي - عدم رضاه عن قرار رمضان صبحي تركَ القلعة الحمراء.

وقال مختار مختار، خلال مداخلة ببرنامج "جمهور التالتة": "لما يكون لاعب بيحصل على 17 مليون جنيه! ماذا يريد (ليبني نفسه؟) أنا في المجال وحين أسمع ذلك أستغرب فما بالك بالشخص العادي؟".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق: "وضعه مختلف عن عبد الله السعيد الذي لم يكن من أبناء النادي كما أنه احترف في أوروبا ولم يُحدث النقلة إلا بعدما عاد للنادي الأهلي".

وأتم مختار مختار حديثه بالإشارة إلى أن المحيطين برمضان كانوا لا بد أن يخبروه بالخطأ، قائلاً: "ولكن الأهلي لا يقف على أحد وقادر على تحقيق البطولات في أي وقت".