اليوم.. طنطا والاتحاد السكندري يبحثان عن التقدم بجدول الدوري الممتاز

يستضيف ملعب برج العرب مباراة طنطا والاتحاد السكندري عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز . وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري وطنطا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سلورت بتعليق محمد الكواليني . سلورت بتعليق محمد الكواليني . ويدخل الاتحاد السكندري المباراة تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز للإقتراب من التواجد داخل المربع الذهبي متحفزًا بالفوز في مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي حقق الفوز فيها زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف . الفوز فيها زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف . في المقابل يرغب أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا في تحقيق الفوز لأرضاء جماهير السيد البدوي المتعطشة للدوري الممتاز في ظل وجود الفريق في المركز الأخير بالدوري. ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز الأخير برصيد 17 نقطة .

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