أسنسيو يقود تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا في الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب مرسيدس بينز ارينا، مساء اليوم الخميس، مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تنطلق مباراة ألمانيا وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " 1" المشفرة بتعليق رؤوف خليف .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

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خط الدفاع : خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، باو توريس ، إريك غارسيا.

خط الوسط: فابيان ، تياغو ألكانتارا، سيرجيو بوسكيتس ، رودري

خط الهجوم : ميكيل أويارسابال، ماركو أسنسيو

جدير بالذكر يقع المنتخبان في المجموعة A4، والتي تضم " ألمانيا، إسبانيا، سويسرا ، أوكرانيا ".