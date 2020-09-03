تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة إسبانيا في الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب مرسيدس بينز ارينا مساء اليوم الخميس مباراة منتخب ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. تنطلق مباراة ألمانيا وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ربع بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " 1" المشفرة بتعليق رؤوف خليف . ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي.. حراسة المرمى: لينو. Advertisements خط الدفاع: كيرير، زوله، جينتر، جوسينس. خط الوسط: جوندوجان، كروس، ساني. خط الهجوم: هافيرتز، براندت، فيرنر. جدير بالذكر يقع المنتخبان في المجموعة A4، والتي تضم " ألمانيا، إسبانيا، سويسرا ، أوكرانيا ".

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